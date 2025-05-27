"أكسيوس": ترامب حذر نتانياهو من اتخاذ أي إجراء قد يعرّض المفاوضات مع ايران للخطر

كشف مسؤول في البيت الأبيض ومصدر مطّلع لموقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ "الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، خلال مكالمة هاتفيّة الأسبوع الماضي، من اتخاذ أي إجراء قد يُعرّض المفاوضات بين الولايات المتّحدة الأميركيّة و​إيران​ بشأن اتفاق نووي جديد، للخطر". وأوضح المسؤول أنّ "رسالة ترامب كانت أنّه لا يريد إثارة عداوة أحد، في وقت يحاول فيه حل المشاكل".

وأشار إلى أنّ "ترامب ومسؤولين أميركيّين كبار آخرين أبدوا قلقهم في الأسابيع الأخيرة، من أنّ إسرائيل قد تقصف المنشآت النّوويّة الإيرانيّة، أو تتّخذ خطوات أخرى من شأنها أن تقوّض المحادثات".

ولفت مصدر لـ"أكسيوس"، إلى أنّ "إسرائيل تعتقد أنّ فرصتها العمليّة لشنّ ضربة ناجحة، قد تتلاشى قريبًا".

وقد أبدى بعض المسؤولين الأميركيّين، بحسب "أكسيوس"، قلقهم من أنّ "نتانياهو قد يأمر بشن ضربة حتّى من دون الحصول على الضّوء الأخضر من ترامب".