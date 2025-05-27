الطيران الاسرائيلي المسير اغار على اطراف بلدة ياطر في جنوب لبنان

اغار الطيران الاسرائيلي مستهدفا محيط بلدة ياطر، واشارت معلومات اولية عن وقوع اصابة جراء الغارة عملت فرق الاسعاف على نقلها الى احدى مستشفيات المنطقة.

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