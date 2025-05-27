لفت الرّئيس السّوري أحمد الشرع، خلال مشاركته في الفعاليّة الجماهيريّة "حلب مفتاح النّصر" الّتي أُقيمت على مدرج قلعة حلب، إلى "أنّنا نلتقي اليوم على ثرى حلب الشهباء، هذه المدينة الّتي ما انحنت لريح ولا خضعت لعاصفة، بل كانت القلعة وكانت الجدار وكانت الشاهد على الصّمود"، مشيرًا إلى أنّ "في هذه المدينة كانت الثّورة صرخة صادقة وُلدت من رحم الألم، فحملها رجال صدقوا العهد وصانوا الوعد، فعملوا في الخفاء ليصنعوا المجد، فكان لهم خير أثر في معركة التّحرير".
وشدّد على "أنّني كم تأثّرت لخسارتها وكم عَزمت على استردادها، وكم حذّرني النّاس من دخولها، فقلت: ما من فتح أعظم من حلب، وما من نصر يعدلها"، موضحًا "أنّني كنت على يقين أنّ تحرير حلب هو مفتاح النّصر. هيّأنا العدّة وجهّزنا الجيوش، ولم نخض حربًا كما خضناها من أجل حلب. ومع التّوكّل على الله وبدء قوّاتنا بالزّحف نحو أسوارها، بدأت حصون العدو تتهاوى".
وركّز الشّرع على أنّ "في مثل هذا اليوم قبل عامين، قلت إنّني أراكم في حلب كما أراكم الآن، ولا نستحق هذا الدّرع إلّا إذا عدنا إلى حلب. ها نحن نفي بالوعد، عُدنا إليكم نبشّركم، ونقول ستكون حلب أعظم منارة اقتصاديّة"، لافتًا إلى أنّ "من قلب حلب، أُعلن للعالم لقد انتهت حربنا مع الطّغاة، وبدأت معركتنا ضدّ الفقر".
وتوجّه إلى أهل حلب وسوريا، قائلًا: "لقد تحرّرت أرضكم واستُعيد مجدكم، وعادت مكانتكم في الإقليم والعالم. رُفعت عنكم القيود وتخفّفت عنكم الأثقال، وزالت من أمامكم عوائق التّنمية، وها هو الطّريق أمامكم ممهَّد اليوم، فشمّروا عن سواعد الجدّ وأتقنوا العمل وتفنّنوا بالإبداع، وأروا الله والعالم ما أنتم صانعون. عمّروا أرضكم وانهضوا بمجتمعكم، وكونوا سواعد الحق وحماة الضّعفاء وسند الفقراء، وكونوا فرسان البناء كما كنتم أبطال التّحرير".
وأعلن أنّ "معركة البناء لتوّها قد بدأت. فلنتكاتف جميعًا ونستعن بالله على صنع مستقبل مشرق لبلد عريق وشعب يستحق، وستجدوننا كما عهدتمونا داعمين مخلصين، لا تكلّ عزائمنا ولا تنحني إرادتنا بعون الله. ليكن شعارنا كما رفعناه من قبل، لا نريح ولا نستريح حتّى نعيد بناء سوريا من جديد، ونباهي بها العالم أجمع".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرع: حربنا مع الطغاة انتهت ومعركتنا ضد الفقر بدأت وحلب ستكون أعظم منارة اقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.