كندا: السجن لسارق صورة تشرشل "الأسد الزائر"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: حُكم على رجلٍ سرق صورةً شهيرةً للسير ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا الراحل، من فندقٍ بالسجن لما يقرب من عامين، وفقًا لتقارير إعلامية كندية.

سُرقت لوحة "الأسد الزائر"، التي التُقطت بعد أن ألقى زعيم الحرب خطابًا حماسيًا في كندا عام ١٩٤١، من فندق في أوتاوا واستُبدلت بأخرى مزيفة.

وأفادت الشرطة الكندية أن صورة "الأسد الزائر" -من الزئير-، التي تظهر على ورقة نقدية من فئة ٥ جنيهات إسترلينية في المملكة المتحدة - سُرقت من فندق فيرمونت شاتو لورييه في أوتاوا بكندا في وقتٍ ما بين يوم عيد الميلاد ٢٠٢١ و٦ يناير ٢٠٢٢.

وُضعت صورةٌ مزيفة، ولم يُكتشف أمر الاستبدال إلا في أغسطس ٢٠٢٢ عندما لاحظ أحد موظفي الفندق أن الإطار لم يكن مُعلقًا بشكل صحيح وأنه يبدو مختلفًا عن الآخرين.

بيع اللوحة

وبيعت اللوحة عبر دار مزادات في لندن لمشترٍ خاص، وانتهى بها المطاف في روما، حيث استعادها اثنان من محققي الشرطة الكندية. وأفادت الشرطة أن كلا من البائع والمشتري لم يكونا على علم بسرقتها.

واعتقل جيفري وود، من أونتاريو، لاحقًا واعترف بسرقة اللوحة، وتزويرها، والاتجار بممتلكات متحصل عليها عن طريق الجريمة في مارس، وفقًا لشبكة (سي بي سي نيوز).

وحُكم على وود بالسجن "سنتين ناقصًا يوميًا" في محكمة أوتاوا يوم الاثنين.

يذكر أنه في كندا، تُقضى عقوبة أقل من سنتين في سجن إقليمي، بينما تُقضى عقوبة أكثر من سنتين في سجن اتحادي.

أفادت التقارير أن القاضي أبلغ وود بأنه مذنب بسرقة لوحة "ثقافية وتاريخية" تُعتبر "مصدر فخر وطني".

كما أبلغ القاضي روبرت وادن المحكمة أن وود ارتكب الجريمة لتوفير المال لمساعدة شقيقه، الذي كان يعاني من مشاكل نفسية، وفقًا لشبكة سي تي في نيوز.

وأفادت التقارير أن تحقيقات شرطة أوتاوا شملت عدة دول عبر قارتين قبل اعتقال وود.

المصور الشهير كارش

يشار إلى ان المصور الأرمني الكندي الشهير يوسف كارش كان هذه الصورة الشهيرة عام ١٩٤١، مباشرةً بعد أن ألقى السير ونستون تشرشل خطابًا حماسيًا في زمن الحرب موجهًا إلى السياسيين الكنديين.

ومع اقتراب نهاية حياته، وقّع السيد كارش الصورة وأهداها إلى الفندق الذي عاش وعمل فيه.

وأُعيدت الصورة إلى الفندق في نوفمبر/تشرين الثاني بعد ظهورها في إيطاليا.

وقالت جينيفيف دوماس، المديرة العامة للفندق، عند الكشف عنها: "أؤكد لكم أنها مُسلّحة ومقفلة ومؤمّنة". وأضافت: "إنها ثابتة"، مضيفةً أن الموظفين أطلقوا الإنذار عن طريق الخطأ أثناء تعليقها.