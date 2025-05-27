شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة راعي مصر تشارك فى فعالية التحالف الوطنى لحضور عروض "ديزني اون ايس" والان مع تفاصيل الخبر

شاركت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي فى فعالية التحالف الوطنى لحضور عروض “ديزني أون آيس”، التى تقام بالصالة المغطاة في إستاد القاهرة الدولي بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني والمستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر.



تأتي هذه الفاعلية في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالجانب الترفيهي للأطفال من الأسر الاولى بالرعاية والأيتام وادخال الفرح والبهجة على قلوبهم وتقديم الدعم لهم على كافة المستويات .

وقام متطوعو راعي مصر باصطحاب عدد من الاطفال الايتام والأسر الأولى بالرعاية إلى الاحتفالية بالتنسيق مع التحالف الوطني وقاموا على تنظيم تحركهم من اماكن اقامتهم وصولا الى استاد القاهرة ومرافقتهم للاستمتاع بالعرض والعودة بهم إلى أماكن اقامتهم فى اجواء من الفرحة والبهجة

وأكد المستشار أمير رمزي أن مشاركة راعي مصر فى احتفالية اليوم تاتى فى اطار تنفيذ رؤية التحالف بدعم الشرائح المختلفة مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تعكس اهتمام التحالف بالجانب الترفيهي للأطفال.