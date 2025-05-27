شكرا لقرائتكم خبر عن متقدمة لبرنامج"المرأة تقود للتنفيذيات": جهود الأكاديمية الوطنية ترجمة حقيقية لجهود التمكين والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة ولاء صلاح الدين، مدير إدارة الرسمية والمتميزة للغات في الغربية وإحدى المتقدمات لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب يعد فرصة قوية للمرأة حتى تقود في المحافظات وذلك في ظل الجهود الكبيرة المبذولة لتمكين المرأة في العمل السياسي وكل القطاعات من أجل مستقبل أفضل للدولة المصرية.

واعتبرت "صلاح الدين" أن برنامج المرأة تقود يعكس ترجمة حقيقية على الأرض لجهود الدولة من أجل تمكين وتأهيل المرأة للمشاركة في صنع القرار، مشيرة إلى أن الأكاديمية الوطنية تبذل جهود كبيرة للمرأة في المحافظات والتنفيذيات.

ولفتت إلى أن الالتحاق بالأكاديمية الوطنية إضافة مهمة للمرأة وحياتها العملية والمهنية، منوهة بأن الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل الكثير من أجل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرأة.

يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالي (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.