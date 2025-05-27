شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة: جهود الأكاديمية الوطنية تجسد توجه الدولة نحو التأهيل قبل التمكين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية للقيادة، مشددا على أهمية الجهود التي تبذلها الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، في دعم وجذب الشباب والقيادات للمشاركة في برامج تدريبية تترجم وتجسد رؤى الدولة في التأهيل قبل التمكين.



أشرف صبحى

جاء ذلك خلال كلمته في اليوم الثاني من المقابلات الشخصية الخاصة بالمتقدمات للدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، حيث أكد أن البرامج التي تقدمها الأكاديمية تُعد نموذجًا متقدمًا في إعداد الشباب لتولي المناصب التنفيذية، وتمكين المرأة المصرية للاضطلاع بأدوار قيادية في مختلف القطاعات.

وأوضح صبحي أن مشاركته اليوم أتاحت له التعرف عن قرب على آليات الاختيار والتأهيل، معربًا عن ثقته في جودة النموذج التدريبي الذي تعتمده الأكاديمية، وككيان داعم للتطوير والتأهيل وتعزيز فرص تمكين المرأة للقيادة.



وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على استمرار التعاون مع الأكاديمية الوطنية، بما يسهم في بناء بنية تعليمية وتدريبية متكاملة، تدعم رؤية الدولة في تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز قدرات القيادة.



كلمة الدكتور أِرف صبحى في اليوم الثاني من المقابلات الشخصية الخاصة بالمتقدمات للدفعة الثانية من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات



يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.



وزير الشباب والرياضة جهود الأكاديمية الوطنية تجسد توجه الدولة نحو التأهيل قبل التمكين



وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالي (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.