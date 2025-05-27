إصابات إثر حادث دهس في ليفربول

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، توقيف رجل بريطاني يبلغ من العمر 53 عامًا، بعدما قام بدهس حشد من مشجعي فريق ليفربول لكرة القدم أثناء احتفالهم بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس الاثنين، ويُشتبه في تورطه في الشروع في القتل.

وقالت كارين جوندريل، كبيرة محققي شرطة ميرسيسايد، إن المشتبه به تم احتجازه أيضًا على خلفية القيادة المتهورة والقيادة تحت تأثير المخدرات.

ووفقًا للشرطة، نُقل نحو 50 شخصًا لتلقي العلاج الطبي، فيما لا يزال 11 منهم في المستشفى، وحالتهم مستقرة.

وأوضحت الشرطة أن السائق تمكن من تجاوز الحواجز الأمنية بالقيادة خلف سيارة إسعاف كانت في طريقها لإنقاذ شخص أصيب بأزمة قلبية، وهو ما مكّنه من الوصول إلى موقع التجمع ودهس الحشد.

وأشارت شرطة ميرسيسايد، إلى أنها لا تبحث عن مشتبه بهم آخرين في الوقت الحالي، ولم تُكشف هوية السائق الموقوف حتى الآن.