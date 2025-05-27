استمرار جلسات انتخاب رؤساء بلديات الضنية ونوابهم بإشراف الخولي

استُكملت جلسات انتخاب رؤساء بلديّات الضنية ونوّابهم، في مبنى القائمقاميّة في بلدة سير، بإشراف قائمقام قضاء المنية- الضنية جان الخولي.

وأسفرت جلسات الانتخاب عن انتخاب شربل سمعان أيوب رئيسًا لبلديّة كهف الملول وسايد حنا بطرس نائبًا له بالإجماع، على أن يتمّ تبادل مركز الرّئيس ونائبه بينهما بعد ثلاث سنوات بحسب اتفاق بينهما.

وانتُخب أسامة علام رئيسًا لبلديّة مراح السراج ومأمون الشامي نائبًا له بالإجماع، على أن يجري بعد ثلاث سنوات تداول منصب الرّئيس ونائبه بينهما، بعد اتفاق توصّلا إليه. وانتُخب أيضًا خالد أحمد عواد رئيسًا لبلديّة مراح السفيرة ويوسف نظيم سمعان نائبًا له بالإجماع.

كما تمّ انتخب مصطفى عربس رئيسًا لبلديّة نمرين ومحمود يوسف حمود نائبًا له بسبعة أصوات لكل منهما من أصل 12 عضوًا، بينما تغيّب الأعضاء الخمسة الآخرين عن حضور الجلسة.