رسامني بحث مع وفدَين من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بمشروع إعادة الاعمار وعملية الإصلاح

استقبل وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​ في مكتبه، المدير العام والرّئيس الإقليمي لشركة "توتال" للطّاقات العالميّة في لبنان أدريان بيشونيه، وتناول معه "ما تقوم به الشّركة من أعمال ترتبط بالتّنمية المستدامة، من ضمنها مشاريع الطّاقة الشّمسيّة، ومختلف جوانب برامج وتطلّعات شركة "توتال" في لبنان، وكيفيّة بناء أسس الشّراكة مع كل جهة تودّ الاستفادة من الخدمات الواسعة الّتي تقدّمها الشّركة في مختلف مجالات الطّاقة البديلة"، بحسب بيان مكتب الوزير.

كما التقى مع وفد من البنك الدولي برئاسة مديرة ممارسة شؤون المياه لمنطقة إفريقيا الشّرقيّة والجنوبيّة كاثرين توفي (Catherine Tovey)، "ضمن إطار مهام التّنسيق والمتابعة لمشروع إعادة الإعمار، ونتائج الاجتماعات الّتي قام بها البنك مع الجهات المعنيّة لإعادة الإعمار، وذلك استكمالًا للاجتماعات السّابقة لإعادة الإعمار، الّتي تمّ خلالها الإتفاق على الرّكائز الأساسيّة لمشروع المساعدات الطّارئة للبنان؛ الّذي يقوم به البنك لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية".

واجتمع رسامني أيضًا مع وفد من الإتحاد الأوروبي، ضمّ كلًّا من: رئيسة التّعاون أليساندرا فيزر، ومدير برنامج الحوكمة المحليّة والطّاقة ستيفانو بانيغيتي، في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دي وال. وتناول اللّقاء دعم الاتحاد الأوروبي لعمليّة الإصلاح الّتي تقوم بها الوزارة، إضافةً إلى دعم الإصلاحات المستقبليّة الّتي لا تزال الوزارة بحاجة إليها.

إلى ذلك استقبل وفدًا من "مؤسّسة التّمويل الدّوليّة" (IFC) التّابعة لمجموعة البنك الدّولي، و"الوكالة الدّوليّة للإستثمار" (MIGA)، وتم خلال اللّقاء عرض الخطط التّطويريّة الّتي تقوم بها الوزارة.

والتقى وزير الأشغال كذلك عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النائب فيصل الصايغ، وعرض معه التّطوّرات العامّة وأوضاع العاصمة.

ولاحقًا اجتمع بالنّائب محمد سليمان، وتناول اللّقاء شؤونًا إنمائيّةً مناطقيّةً تُعنى بها الوزارة.