تواصل عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية ونوابهم في عكار في سراي حلبا

تواصلت عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية ونوابهم في مكتبي محافظ عكار المحامي عماد اللبكي وأمينة سر محافظة عكار رولا البايع، في سرايا حلبا الحكومي . وتم انتخاب رئيس ونائب رئيس للبلديات العكارية التالية: - بلدية النورة: منير محمد احمد عباس رئيسا وخالد يحيى شبين نائبا للرئيس - بلدية النهرية وبستان الحرش: انطوان موسى موسى رئيسا وديب عفيف ابراهيم نائبا للرئيس - بلدية المونسة: أحمد خالد محمد نعمان رئيسا وعلي احمد الفحل نائبا للرئيس - بلدية المقيطع: احمد خضر خالد رئيسا وأحمد خالد أحمد نائبا للرئيس - بلدية النفيسة: جورج نجيب الأسمر رئيسا وعصام زاهي النشار نائبا للرئيس - بلدية المقيبلة: عبد الرزاق خالد الخالد رئيسا وفايز خالد عطية نائبا للرئيس - بلدية الهيشة: أحمد بطين العلي رئيسا وأحمد خالد علي نائبا الرئيس - بلدية برقايل: عبد الرحمن نور الدين الحسن رئيسا ورضوان علي موسى نائبا للرئيس - بلدية الحيصة: محمد علي حسين رئيسا ومحمود خضر فريوان نائبا للرئيس - بلدية عين الذهب: حسين احمد طالب رئيسا وأحمد نصر محمود نائبا للرئيس - بلدية هيتلا: طلال سليمان حمود رئيسا والياس ابراهيم الدباس نائبا للرئيس - بلدية عين يعقوب: ماجد عزت درباس رئيسا وعاطر بشير ابراهيم نائبا للرئيس - بلدية مشيلحة الحاكور: مهدي بدر الخوري رئيسا ومنيف عبدالله شومان نائبا للرئيس - بلدية ممنع: جوزف طنوس يوسف رئيسا وسيدة ابراهيم سركيس نائبا للرئيس - بلدية وادي الحور: سمير عبدالله علمان رئيسا ومحمد عبد الكريم الأحمد نائبا للرئيس - بلدية كوشا: علي محمد البردوع رئيسا ومحمد جودت خضر نائبا للرئيس - بلدية زوق الحبالصة: محمد علي حبلص رئيسا ومحمد مرعب حبلص نائبا للرئيس - بلدية قبة بشمرا: خالد أحمد الأسمر رئيسا وأحمد عوض عوض نائبا للرئيس - بلدية دوير عدوية: هيثم محمود عدوية رئيسا ورحاب مصطفى علي نائبا للرئيس.

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