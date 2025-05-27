إطلاق تجمع الصحافة الفرنكوفونية في لبنان: سنكون منبرًا للتفكير الحر وتحسين نوعية الأخبار

نظّم تجمّع الصّحافة الفرنكوفونيّة في ​لبنان​ (UPF Liban) ندوةً بعنوان "التّضليل الإعلامي والدّيمقراطيّة: التحدّيات والحلول"، بالشّراكة مع مكتب المنظّمة الفرنكوفونيّة في الشّرق الأوسط (OIF)، في معهد العلوم السّياسيّة التّابع لجامعة القديس يوسف في بيروت.

وقاربت النّدوة موضوع التّضليل الإعلامي من زاويتين أساسيّتَين. تمحورت النّدوة الأولى حول "الإعلام والتضليل: المسؤوليات، الممارسات والآفاق"، فتناولت التّحديات المهنيّة الّتي يطرحها التّضليل الإعلامي.

وتلاها عرض للأدوات الّتي وضعتها المنظّمة الدّوليّة للفرنكوفونيّة، في إطار دعمها لوضع سياسة وطنيّة لمكافحة فوضى المعلومات في لبنان.

أمّا النّدوة الثّانية، فطرحت آثار التّضليل الإعلامي على النُّظم الدّيمقراطيّة.

وشكّل هذا الحدث، الإطلاق الرّسمي لتجمّع الصّحافة الفرنكوفونيّة في لبنان، الّذي ضمّ "صحافيّين من خلفيّات متنوّعة في الصّحافة المكتوبة، المسموعة، المرئيّة والرّقميّة. وقد اجتمع هؤلاء الصّحافيّون حول قيم مشتركة أبرزها: الدّفاع عن الصّحافة الحرّة والمهنيّة، تعزيز اللّغة الفرنسيّة في المشهد الإعلامي اللّبناني، ترسيخ أخلاقيّات المهنة، وخلق مساحة للتّبادل والتّدريب والتّضامن، مع التّشديد على ضرورة الانفتاح على الصّحافيّين في الإعلام العربي والإنكليزي. بالإضافة إلى ما سبق، يطمح التّجمّع لأن يكون مساحةً جامعةً وفاعلةً في المشهد الإعلامي اللّبناني"، بحسب بيان للتجمّع.

وأكّد التجمّع "عزمه على أن يكون منبرًا للتّفكير الحر، والمساءلة، بالإضافة إلى قناة لتحسين نوعيّة الأخبار".