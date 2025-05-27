الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن إصابة طفيفة أثناء وجوده في المكان

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بان "وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، دهمت منزل أحد المطلوبين في منطقة جبل محسن – طرابلس، حيث تعرض المواطن (ا.س.) لإصابة طفيفة أثناء وجوده في المكان، ونقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة. وبنتيجة عملية الدهم، ضبطت أسلحة وذخائر حربية. كما دهمت وحدة أخرى من الجيش في منطقة المنكوبين – طرابلس منازل مطلوبين، وأوقفت المواطن (م.م.) كونه مطلوبا توقيفه بجرم نقل أسلحة حربية، وضبطت في حوزته كمية منها. وكذلك، دهمت دورية من مديرية المخابرات إحدى المزارع في منطقة دالك – الهرمل عند الحدود اللبنانية – السورية، وضبطت كمية من حبوب الكبتاغون. وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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