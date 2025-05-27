البحرية الفرنسية اعترضت 4 قوارب في بحر العرب وضبطت نحو 5 أطنان من المخدرات

أعلنت قيادة المنطقة البحريّة في المحيط الهندي ومقرّها الإمارات، أنّ "خلال شهر أيّار الحالي، اعترضت سفينة تابعة للبحريّة الفرنسيّة أربعة قوارب غير مسجَّلة في المحيط الهندي، ما أدّى إلى ضبط ما يقارب خمسة أطنان من الهيروين والميثامفيتامين والقنب".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "السّفينة كانت في مهمّة لمكافحة الإتجار غير المشروع، وكانت تعمل في المياه الدّوليّة في بحر العرب"، مشيرةً إلى أنّه تمّ تدمير الشّحنة الّتي تقدَّر قيمتها بنحو 70 مليون يورو.

وتسيّر البحريّة الفرنسيّة دوريّات منتظمة في هذه المنطقة البحريّة لمكافحة التّهريب، وخاصّةً باتجاه أوروبا وفرنسا، بحسب البيان، الّذي ذكر أنّه تمّ ضبط أكثر من 48,2 طنّ من المخدّرات في العام 2024.