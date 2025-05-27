أعلنت قيادة المنطقة البحريّة في المحيط الهندي ومقرّها الإمارات، أنّ "خلال شهر أيّار الحالي، اعترضت سفينة تابعة للبحريّة الفرنسيّة أربعة قوارب غير مسجَّلة في المحيط الهندي، ما أدّى إلى ضبط ما يقارب خمسة أطنان من الهيروين والميثامفيتامين والقنب".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "السّفينة كانت في مهمّة لمكافحة الإتجار غير المشروع، وكانت تعمل في المياه الدّوليّة في بحر العرب"، مشيرةً إلى أنّه تمّ تدمير الشّحنة الّتي تقدَّر قيمتها بنحو 70 مليون يورو.
وتسيّر البحريّة الفرنسيّة دوريّات منتظمة في هذه المنطقة البحريّة لمكافحة التّهريب، وخاصّةً باتجاه أوروبا وفرنسا، بحسب البيان، الّذي ذكر أنّه تمّ ضبط أكثر من 48,2 طنّ من المخدّرات في العام 2024.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرية الفرنسية اعترضت 4 قوارب في بحر العرب وضبطت نحو 5 أطنان من المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.