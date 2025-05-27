سلطان عمان ورئيس إيران شهدا التوقيع على 5 اتفاقيات تعاون و10 مذكرات تفاهم بين البلدين

عقد سلطان عمان ​هيثم بن طارق آل سعيد​ والرّئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان​ الّذي يزور سلطنة عمان، جلسة مباحثات رسميّ في قصر العلم في عمان.

وأوضحت "وكالة الأنباء العمانيّة"، أنّه "جرى خلال الجلسة استعراض عمق العلاقة التّاريخيّة الّتي تجمع البلدَين الصّديقَين، وتبادل وجهات النّظر حول المستجدّات الرّاهنة في المنطقة، والسّعي لتعزيز الشّراكة العُمانيّة- الإيرانيّة، لاسيّما في مجالات الصّناعة والتّجارة والتّعليم، إضافةً إلى تعزيز التّعاون في الأنشطة اللّوجستيّة والصّحيّة بما يخدم مصلحة الشّعبَين".

وعقب ذلك، عقد السُّلطان العماني والرّئيس الإيراني جلسةً ثنائيّةً خاصّة.

كما شهدا التّوقيع على 5 اتفاقيّات تعاون و10 مذكّرات تفاهم و3 برامج تنفيذيّة، وذلك بقصر العلم، في إطار الزّيارة الرّسمية الّتي يقوم بها بزشكيان إلى سطنة عمان.

وذكرت الوكالة أنّ "المذكّرات والاتفاقيّات شملت التّعاون القانوني والقضائي في المجالات المدنيّة والجزائيّة، تسليم المتّهمين ونقل المحكوم عليهم، التّشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والمساعدة الإداريّة المشتركة في مجال الجمارك، الأفضليّات التّجاريّة والتّعاون في مجال التّعليم التّقني والتّدريب المهني وتنظيم المعارض والفعاليّات والمؤتمرات، التّعاون في تنمية المشاريع الصّغيرة والمتوسّطة وريادة الأعمال والتّعدين والمواد المعدنيّة والتّعاون الإعلامي والثّقافي والمتحفي والصّحي والسّياحي، وفي مجالات الإسكان والتّخطيط العمراني والبناء والاتصالات وتقنيّة المعلومات ومراجعة دراسة جدوى مشروع الرّبط الكهربائي".