آلاف الفلسطينيين يحتشدون حول مركز لتوزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة والجيش الاسرائيلي يطلق النار لتفريقهم

اندفع آلاف الفلسطينيين باتجاه مركز لتوزيع المساعدات تديره منظمة مدعومة أميركيا في منطقة غرب رفح في جنوب قطاع غزة.

وذكرت "مؤسسة غزة الإنسانية" في بيان، إنه في وقت ما "بلغ عدد الأشخاص في مركز التوزيع (SDS) حدا دفع فريق المؤسسة إلى التراجع للسماح لعدد قليل من سكان غزة بتلقي المساعدات".

واندفع مواطنون من فئات عمرية مختلفة من المناطق الغربية في خان يونس ورفح ومن بينهم نساء وأطفال باتجاه المركز في منطقة تل السلطان غرب رفح. وشوهد عدد منهم يحمل صناديق فيها مواد غذائية.

وفي وقت لاحق، اعلن الجيش الإسرائيلي بان جنود إسرائيليين أطلقوا طلقات تحذيرية اليوم في منطقة خارج مركز توزيع مساعدات في رفح، دون أن يطلق الجيش النار من الجو باتجاه المركز.

وزعم الجيش الإسرائيلي بانه تمت السيطرة على الوضع، ومن المتوقع استمرار توزيع المساعدات وفقا لما هو مخطط له.