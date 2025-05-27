زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "الجيش هاجم أمس في منطقة مجدل زون في جنوب لبنان، وقضى على أحد عناصر "قوّة الرّضوان" التّابعة لحزب الله".
وكانت قد أغارت مسيّرة إسرائيليّة أمس، مستهدفةً درّاجةً ناريّةً بالقرب من منزل في حي السفرجل في بلدة مجدل زون في قضاء صور، ما أدّى إلى إصابة شخص بقدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم قتل عنصر بـ"قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" في مجدل زون أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.