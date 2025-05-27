الجيش الإسرائيلي زعم قتل عنصر بـ"قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" في مجدل زون أمس

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "الجيش هاجم أمس في منطقة مجدل زون في جنوب لبنان، وقضى على أحد عناصر "قوّة الرّضوان" التّابعة لحزب الله".

وكانت قد أغارت مسيّرة إسرائيليّة أمس، مستهدفةً درّاجةً ناريّةً بالقرب من منزل في حي السفرجل في بلدة مجدل زون في قضاء صور، ما أدّى إلى إصابة شخص بقدمه.