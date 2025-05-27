بن زايد استقبل سلام: موقف الإمارات ثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه

ذكرت "وكالة أنباء الإمارات- وام"، أنّ "رئيس الإمارات ​محمد بن زايد آل نهيان​ بحث مع رئيس الحكومة اللّبنانيّة ​نواف سلام​، خلال استقباله له في قصر البحر في أبوظبي، في العلاقات الأخويّة، ومختلف جوانب التّعاون والعمل المشترك، وإمكانيّات تعزيزهما لمصلحة البلدين، وبما يحقّق تطلّعات شعبَيهما الشّقيقَين نحو التّنمية والازدهار".

وأشارت إلى أنّ "الجانبَين استعرضا خلال اللّقاء، عددًا من القضايا والملفّات الإقليميّة والدّوليّة محل الاهتمام المشترك، مؤكّدَين أهميّة العمل على تعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسّلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها".

وأكّد بن زايد "موقف الإمارات الثّابت تجاه وحدة ​لبنان​ وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمها كل ما يحقّق الاستقرار والتّنمية والازدهار لشعبه الشّقيق".

من جانبه، عبّر سلام عن تقديره لموقف بن زايد "الدّاعم للشّعب اللّبناني"، مشدّدًا على "الحرص على تعزيز علاقات لبنان مع الإمارات في مختلف المجالات، لما فيه الخير لشعبيهما"، بحسب "وام".