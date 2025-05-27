شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية: حرية تداول المعلومات حق للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت أمانة الإعلام المركزية بحزب الجبهة الوطنية رؤية الحزب الشاملة لملف الإعلام وآليات بناء خطاب إعلامي حديث يُعبر عن احتياجات المواطنين، ويُسهم في تقديم حلول واقعية لقضاياهم، ويُعيد لمصر مكانتها الرائدة في المجال الإعلامي كما كانت دائمًا.

وقال الكاتب الصحفى محمود مسلم أمين الإعلام بحزب الجبهة خلال اجتماع الامانة مساء أمس، أن مصر تمتلك من المقومات التاريخية والبشرية والتكنولوجية ما يؤهلها لريادة إعلامية حقيقية على المستويين الإقليمي والدولي، والحزب يتبنى بشكل واضح أهمية تعزيز إتاحة المعلومات كأحد ركائز الشفافية والمصداقية في الخطاب السياسي، وضرورة الانفتاح على أدوات الإعلام الحديث، خصوصًا المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وعرض الدكتور محمد شومان أمين مساعد الإعلام ورقة عمل حول خطة الحزب خلال الخمس سنوات المقبلة فى مجال الإعلام وأشار أعضاء اللجنة إلى أن نسب استخدام التكنولوجيا والإنترنت في مصر والتي تجاوزت 75% من السكان وفقًا لأحدث الإحصاءات، تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التفاعل الجماهيري، وصياغة محتوى حزبي يخاطب فئات واسعة من الشباب والمرأة وجميع السكان.

كما أكد الحضور على أهمية التحول نحو إعلام رقمي ذكي، يقوم على التحليل والمتابعة والتفاعل اللحظي، ويستثمر قدرات الأفراد داخل الحزب في إنتاج محتوى مؤثر، متنوع، ومتجدد، يخدم رؤية الحزب في خدمة الوطن والمواطن ويساهم فى تطور الإعلام المصرى.

وشددت أمانة الإعلام خلال الاجتماع الذي حضرته رنا حتاتة نائب أمين الامانة الفنية بالحزب على أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج ومبادرات إعلامية نوعية، ترتكز على تقنيات حديثة في الرصد والتحليل والتواصل، مع التركيز على بناء الصورة الذهنية للحزب من خلال ربط الخطاب الإعلامي باحتياجات المجتمع، والانخراط الفعّال في القضايا الحياتية اليومية، بما يُعزز من حضور الحزب وتأثيره في الشارع المصري.

وطالب الحضور بالاستفادة من المحتوى التراثي الضخم الذي تملكه المؤسسات الإعلامية المصرية وتستخدمه المنصات العالمية والسوشيال ميديا فى وجود عوائد مادية كبيرة داعمة للإعلام المصرى.

وحضر الاجتماع الأمناء المساعدين، الدكتور محمد شومان و أحمد عبدالصمد، وأعضاء الأمانة المركزية للإعلام إبراهيم عبدالجواد، سهام صالح ، الدكتور عمر علم الدين، الدكتور طلال صدقي، تامر نصر، أحمد عامر، عمر حسانين، الدكتور فولي أبو السعود، ياسمين سيف، دينا شرف، داليا المتبولي، محمد المسلمي، داليا ايمن، داليا الخطيب، عبدالحميد أبو قاوي، محمد نشأت، غادة عبدالسلام، داليا الشامي، محمد الصايم.



أمانة الإعلام المركزية بحزب الجبهة الوطنية



أمانة الإعلام المركزية بحزب الجبهة الوطنية



أمانة الإعلام المركزية بحزب الجبهة الوطنية