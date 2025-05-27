شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من حزب العدل يزور مجلس النواب لنشر الثقافة البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص حزب العدل على تعزيز الثقافة البرلمانية لدى أعضائه، قام وفد من الحزب بزيارة إلى مجلس النواب، وذلك بدعوة من النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.

شهدت الزيارة حضور النائب الدكتور نبيل عسكر، أمين الحزب بمحافظة الشرقية، وعدد من قيادات الحزب وشبابه من مختلف المحافظات، حيث تعرفوا عن قرب على آليات عمل المؤسسة التشريعية، وأهم الأدوار التي يقوم بها نواب الشعب في مناقشة مشروعات القوانين ومراقبة أداء الحكومة.

وتضمن البرنامج محاضرة ثرية ألقاها الدكتور علوم حميدة، مقرر جلسات مجلس النواب، تناول خلالها تاريخ المجالس النيابية في مصر منذ نشأتها، مروراً بأهم المحطات التاريخية والتطورات الدستورية التي شهدها النظام التشريعي في البلاد.

كما حضر وفد الحزب جانباً من الجلسة العامة التي ناقشت مشروع قانون العلاوة، ما أتاح لهم فرصة حقيقية لمتابعة سير العمل التشريعي داخل القاعة ومتابعة مداخلات النواب بشكل مباشر.

وتأتي هذه الزيارة في سياق جهود الحزب المستمرة لتأهيل كوادره سياسياً وتشريعياً، وتعميق الوعي