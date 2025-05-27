شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية الوفد": لدينا 70 مرشحا لانتخابات الشيوخ و130 للنواب حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أيمن محسب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه تم توجيه لجان المحافظات من قبل رئيس الحزب بملئ الاستمارات للأعضاء الراغبين في الترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، قائلا: "كل استمارة مرفق بها سيرة ذاتية لكل شخص راغب في الترشح".

وأضاف أيمن محسب، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أنه وفق لائحة حزب الوفد هناك المكتب التنفيذي هو المنوط به دراسة المرشحين سواء قائمة أو فردي، ثم عرض النتائج على الهيئة العليا لاتخاذ القرار النهائي بأسماء المرشحين الممثلين للحزب، مضيفا: "بدأنا نجمع الأعداد اللي هتنزل الشيوخ والنواب وعندنا 70 واحد مقدمين للشيوخ و130 واحد مقدمين للنواب فردي وقائمة".

وأكد أيمن محسب، أن المعيار في اختيار مرشحي الانتخابات في حزب الوفد هو الكفاءة، متابعا: "كرسي الوفد متوفر لشخصيات معدودة على الأصابع والتاريخ الوفدي كبير ولو جاءت لنا شخصية عامة معتبرة ولها باع سياسي محترم لا مانع في خوضها الانتخابات".