رئيس مجلس الشيوخ يلتقى رئيس وزراء أذربيجان لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

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القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، برئيس وزراء أذربيجان في العاصمة باكو، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها وفد مجلس الشيوخ المصري إلى جمهورية أذربيجان.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن شكره وتقديره للقيادة الأذربيجانية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ناقلًا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين القاهرة وباكو.

وتناول اللقاء مجالات التعاون الاقتصادي، حيث شدد رئيس مجلس الشيوخ على أن مصر تمتلك مناخًا استثماريًا جاذبًا وإطارًا تشريعيًا مرنًا، مشيرًا إلى رغبة رجال الأعمال المصريين في دخول السوق الأذربيجانية، والاستفادة من الفرص المتاحة هناك.

كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون الثقافي، حيث أشار المستشار "عبد الرازق " إلى الروابط الحضارية المشتركة، مقترحًا تفعيل التعاون مع مكتبة الإسكندرية التي تحتضن قسمًا خاصًا بأذربيجان، من خلال برامج ثقافية مشتركة.

وفي السياق ذاته، دعا إلى زيادة الرحلات الجوية المباشرة بين باكو وشرم الشيخ لدعم حركة السياحة، مستعرضًا تجربة مصر في تحويل منطقة العلمين إلى وجهة سياحية عالمية.

من جانبه، رحّب رئيس وزراء أذربيجان بالوفد المصري، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر، ومعربًا عن تطلعه إلى توسيع التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والعلمية.

كما أشاد بموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا استمرار دعم أذربيجان لقطاع غزة مع إدانته لسياسة ازدواجية المعايير التى تطال الدول الإسلامية.

وثمن رئيس الوزراء دعم مصر لأذربيجان فى عضويتها بمنظمة G8 مستعرضا جهود بلاده فى إعادة إعمار إقليم كاراباخ من خلال إنشاء ثلاثة مطارات دولية ، و إعادة توطين أكثر من مليون مواطن.

وفي ختام اللقاء، ثمّن الجانبان استضافة باكو للمؤتمر الدولي لمناهضة "الإسلاموفوبيا"، مؤكدين أهمية هذا الحدث في ترسيخ قيم التعايش والاعتدال، واتفقا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة، بما يدعم مصالح البلدين المشتركة.

وأكد كذلك نية بلاده تسيير رحلات جوية مباشرة إلى شرم الشيخ، لما لمصر من مكانة سياحية وثقافية لدى الشعب الأذربيجاني، مشددًا على أن أذربيجان ترحب بالمستثمرين المصريين، وقد خصصت منطقة اقتصادية خاصة تُسهّل كافة الإجراءات الاستثمارية، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية.

حضر اللقاء كل من المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، السفير هشام ناجي سفير مصر فى باكو و سفير أذربيجان فى القاهرة.



رئيس مجلس الشيوخ يلتقى رئيس وزراء أذربيجان لبحث تعزيز التعاون بين البلدين