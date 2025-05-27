شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توصى بتدبير الاعتمادات المالية لإحلال وتجديد عدد من مركز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، سرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسرعة وإحلال وتجديد المبنى الإداري لمركز شباب قرية منشأة الأمراء- مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.



لجنة الشباب والرياضة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسرعة وإحلال وتجديد المبنى الإداري لمركز شباب قرية منشأة الأمراء- مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

واستعرض الديب، طلب الإحاطة، قائلا:" أن المبنى الإداري في حاجة ضرورية لعملية الإحلال والتجديد، نظرا لحاجة القرية لمركز الشباب، وأن المراكز بالمركز تعاني من عمليات الإحلال والتجديد، وأن المركز المذكور أولوية نظرا لحاجته الضرورية لعملية الإحلال، مطالبا استثناء المركز وسرعة إدراجه، بعد توفير الاعتمادات المالية، وذلك في ظل دعم الدولة للشباب والاهتمام بالنشئ ودعم واكتشاف المواهب الرياضية.

ومن جانبه، قال محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، الذي كان حاضرا اجتماع اللجنة: "المحافظة تدعم سرعة الإحلال والتجديد للمبني المذكور، نظرا لأهمية المبنى والتعداد السكاني في القرية".



وانتهت اللجنة، بإصدار توصياتها بتدبير الاعتمادات المالية لعملية الإحلال والتجديد، وأوصت لجنة الشباب محافظة القاهرة بإصدار قرار تخصيص أرض جمعية بيوت الشباب المصرية والمقام عليها بيت شباب المنيل.

كما أوصت اللجنة بإلزام وزارة الشباب والرياضة ببدء طرح المبني للتطوير وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام ببيوت الشباب المصرية، فيما أكد الدكتور السيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة بأنه تم عقد جلسة لنواب البرلمان للمنطقة الجنوبية بديوان عام محافظة القاهرة بتاريخ 20/5/2025، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وبحضور النائبة جيهان البيومي، حيث تم عرض موضوع بيت شباب المنيل عليه، وذلك لحل إشكالية بيت شباب القاهرة، مؤكدا أن الوزارة حريصة على وجود بيت شباب المنيل باعتباره المقر الرئيسي لبيوت الشباب المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفي مجدي مساعد وزير الشباب والرياضة، أن محافظ القاهرة وجه بإدراج تخصيص قطعة أرض بمساحة 1579م2 لصالح جمعية بيوت الشباب المصرية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والمقام عليها بيت شباب المنيل الكائن بشارع عبد العزيز آل سعود بحي مصر القديمة وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) على ان تظل الأرض ملكًا للمحافظة، وهو ما دفع اللجنة بالتوصية بعرض الأمر علي جدول أعمال المجلس التنفيذي للمحافظة القادم لتخصيصها لصالح بيوت الشباب .

وفي ذات السياق، أفاد الدكتور محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياض، بأنه قامت إحدي الشركات بتنفيذ أعمال تطوير بيت شباب المنيل تحت إشراف مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة (استشاري الوزارة)، وتم توقف الأعمال على إثر المخالفة الصادرة من حي مصر القديمة بشأن إيقاف الأعمال الانشائية الخاصة بأعمال تطوير ورفع كفاءة البيت وإعادة الشيء لأصله، وبتاريخ 13/11/2023 .

واضاف ورد إلينا خطاب من الجهة المنفذة يفيد بضرورة تختيم الاعمال بالمشروع نظراً لتوقف الأعمال منذ سنوات، وتم تختيم الأعمال ببيت شباب المنيل وتم إخطار جمعية بيوت الشباب المصرية بذلك حتى يتسنى طرح بعض الأعمال من خلال الجمعية وموافاتنا، وسيتم التنسيق مع جمعية بيوت الشباب في هذا الشأن لتطوير ورفع كفاءة بيت شباب المنيل خلال الفترة القادمة.