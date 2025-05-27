شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": تقسيم الدوائر الانتخابية سببه استحداث وحدات إدارية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، إن التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات، ليست جوهرية، مشيرا إلى أن ما حدث هو تعديل الرسوم الخاصة بالفردى والقوائم، بالإضافة إلى تقسيم الدوائر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" الذي يذاع على قناة الحياة: "تقسيم الدوائر، تم لأن هناك وحدات إدارية جديدة استحدثت على غرار مدينة نصر ثالث والعبور 2، فتم إعادة توزيع الدوائر".

وتابع: "كان لنا طرح مختلف في الحوار الوطني، وكان لدينا وجهة نظر بأننا محددين في الدستور بفئات سبعة لهم التميز، وكنا نميل دائما كحزب للقائمة النسبية، وذلك قبل وجود الفئات المميزة، ونرى أن الثلث قائمة مطلقة مغلقة تمثل كل الفئات، ومعها القيمة النسبة ثلثين، وهذه لها معايير ثانية".

وقال: "تعديل القانون بالنسبة لمجلس الشيوخ هو الأمثل والأنسب، باعتباره المجلس صاحب الخبرات، ولكن بالنسبة للنواب فهو ليس الأنسب لتقوية الأحزاب السياسية، ولكن طالما تم إقراره سنعمل عليه بشكل طبيعى".

وتابع: "التحالفات مطلوبة سواء على مستوى القوائم أو الفردى".