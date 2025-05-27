استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، في ترجمةٍ لنتائج القمّة اللبنانية - الإماراتية الأخيرة في أبو ظبي، في مكتبه في الوزارة، وفدًا إماراتيًا، ضمّ مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية - المدير التنفيذي للعمليات في وكالة الامارات للمساعدات الدولية راشد الحميري، والاختصاصي الأول في وزارة الخارجية ماجد المسافري، والمدير الإقليمي في صندوق أبو ظبي للتنمية عبد الله المنصوري، وبحضور عدد من المدراء في وزارة الاتّصالات، هيئة "أوجيرو" وشركتي الخليوي.
وخلال اللّقاء، عبّر الوزير الحاج عن شكره وتقديره للمبادرة الأخوية التي تجسّد حرص دولة الإمارات على الوقوف إلى جانب لبنان. وقدّم عرضًا مفصّلًا لمجموعة من المشاريع ذات الأولوية، تشمل خططًا قصيرة وطويلة الأمد، تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز خدمات الاتّصالات.
وأكّد الوزير الحاج أنّه سيتمّ متابعة الموضوع بكلّ جدية لوضعه على "نار حامية"، بهدف تحقيق نتائج ملموسة في أسرع وقت.
من جانبهم، نقل أعضاء الوفد تحيات قيادة دولة الإمارات، مؤكّدين التزام رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدعم لبنان، استمرارًا لما عبّر عنه خلال استقباله الرئيس جوزيف عون في أبو ظبي، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات بحث مع وفد اماراتي خططًا قصيرة وطويلة الأمد تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.