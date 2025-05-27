منسى بحث مع كرامي بالأوضاع العامة ومع حداد وقهوجي بالتحديات التي تواجه الجيش

استقبل وزير الدّفاع الوطني ​ميشال منسى​ في مكتبه في اليرزة، النّائب ​فيصل كرامي​، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع العامّة والتحدّيات الرّاهنة.

كما التقى كلًّا من عضو المجلس العسكري اللّواء الرّكن يوسف حداد، ومدير المخابرات في الجيش العميد الرّكن طوني قهوجي. وجرى عرض للأوضاع الأمنيّة العامّة في البلاد، والتحدّيات الّتي تواجه المؤسّسة العسكريّة في ظلّ الظّروف الرّاهنة، لا سيّما على صعيد مكافحة الإرهاب وضبط الحدود.

واستقبل منسّى أيضًا كلًّا من رئيس الجامعة الأميركية في بيروت ​فضلو خوري​، ونائب الأمين العام لحركة "النضال اللبناني العربي" ورئيس "مؤسّسة سليم الداوود" طارق داوود، وتمّ خلال اللّقائَين التّطرّق إلى مواضيع ذات اهتمام مشترك.