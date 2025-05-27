امن الدولة: توقيف جابي كهرباء بتهمة التلاعب بالفواتير والاحتيال

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة في بيان، بانه انطلاقًا من دورها في حماية المؤسسات العامة ومكافحة الفساد أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدولة – مديرية التحقيق المركزي، المدعو (ع. ك.)، وهو جابي متعاقد مع إحدى شركات الخدمات الكهربائية، بجرم التلاعب بفواتير الكهرباء والاحتيال على المشتركين.

وذكر البيان بانه خلال التحقيق، اعترف بتسليم نسخ ملوّنة من الفواتير للمشتركين بعد قبض قيمتها لحسابه، وإعادة النسخ الأصلية إلى الشركة مدّعيًا أنها غير مسدّدة. وقد ضُبط بحوزته عدد من الفواتير المزوّرة والفارغة.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف والمضبوطات، بناءً لإشارة القضاء المختص.