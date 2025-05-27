الكتائب: الإيحاء بأن حزب الله في موقع يجيز له فرض شروطه على الدولة هو أمر مرفوض بالكامل

اشار المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية الى انه "مع اختتام المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية، يتوجّه حزب الكتائب بالتهنئة إلى جميع القائمين على هذا الاستحقاق، على الرغم من الخروقات التي شابته، والتي لا تُلغي نجاحه عمومًا". وخصّ الحزب بالشكر "وزارة الداخلية ووزارة العدل والجسم القضائي، وكل الإدارات والعاملين الذين أمّنوا انتظام العملية الانتخابية وحضورها في الأقلام".

هنأ الكتائب بعد اجتماعه الدوري برئاسة نائب رئيس الحزب الدكتور برنار جرباقة، "جميع الفائزين، وبشكل خاص المرشحين الأفراد واللوائح التي حظيت بدعمه في مختلف المناطق، والتي أحرزت نتائج مشرفة وحضورًا وازنًا في مختلف الأقضية، على أن تُخصّص وقفة قريبة لتفصيل هذه النتائج ودلالاتها".

واكد المكتب السياسي أن "مسار حزب الكتائب الوطني سيستمر بالنهج نفسه من الصدق والشفافية، إيمانًا منه بأن اللبنانيين يستحقون الأفضل، وأن العمل السياسي الجاد هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان من أزماته المتراكمة".

ورفض "ما صدر عن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، تعليقًا على ما ورد في كلمة رئيس الحكومة نواف سلام"، واعتبر أن "هذا النوع من التسويف في مقاربة مسألة السلاح يُشكّل تضليلًا للرأي العام وتضييعًا للوقت، ولا يخدم سوى إبقاء لبنان رهينة المعادلات المفروضة عليه بالقوة. وإن الإيحاء بأن حزب الله في موقع يجيز له فرض شروطه على الدولة هو أمر مرفوض بالكامل، وغير قابل للنقاش أو التراجع. فمسألة السلاح، أكثر من أي وقت مضى، باتت أولوية وطنية يجب حسمها بسرعة ومن دون مراوغة، عبر إنهاء كل مظاهر السلاح غير الشرعي، حمايةً لسيادة الدولة واستعادةً لدورها".