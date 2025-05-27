قرار للحجار بتكليف جوزيف واكيم بمهام أمين سر محافظة بعلبك الهرمل

أصدر وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​، بناءً على اقتراح محافظ ​بعلبك الهرمل​ بشير خضر، وبناءً على دواعي الخدمة والمصلحة العامّة، قرارًا بتكليف جوزيف أحمد واكيم بمهام أمين سرّ محافظة بعلبك الهرمل، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصليّة كرئيس دائرة في المحافظة؛ ريثما يتم ملء هذه الوظيفة بالأصالة.

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