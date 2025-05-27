عمار: لتحويل مجلس الوزراء إلى خلية عمل تضع خطة ‏لإخراج البلد والناس من الأزمات

تمنّى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​علي عمار​، من الحكومة اللّبنانيّة ورئيسها أن "‏يقوموا بالدّور المطلوب منهم، وألّا يراهنوا كثيرًا على تُرّهات طالما الكثيرين قد جرّبوها قبلهم، ولم ‏يبخلوا في أي تجربة من تجاربها من أجل تحصيل رضا الخارج‎".

وأكّد، خلال رعايته عرضًا مسرحيًّا أُقيم في قاعة المودة في منطقة الرويس، لمناسبة "عيد المقاومة والتّحرير، أنّ "مسؤوليّة ​الحكومة اللبنانية​ الآن هي الالتفات إلى الأزمات الاجتماعيّة والاقتصاديّة ‏والتّربويّة والمعيشيّة وغيرها، وتحويل مجلس الوزراء إلى خلية عمل تضع خطّة وخارطة طريق ‏لإخراج البلد والنّاس من حجم ووقع هذه الأزمات، فضلًا عن دوره المطلوب في ضرورة حماية الأرض ‏والإنسان‎".

وشدّد عمّار على "أنّنا نقول للّذين طالما سمحوا لأنفسهم أن يهاجموا فعل المقاومة وسلاح المقاومة، ‏وكأنّ هؤلاء يريدون أن ينسوننا مَن ذهب إلى أبعد ما يدعون إليه من مشاريع كان يُعبّر عنها بأنّها ‏مشاريع سلام في المنطقة، فنحن ما نسينا لا "كمب دايفد" ولا "مدريد" ولا "وادي عربة"، ولا غيرها ‏من العواصم الّتي احتضنت مؤتمرات تحت عنوان ترتيب السّلام في المنطقة".

وأشار إلى أنّ "كل ذلك لم يؤدِ لأي شيء ‏على الإطلاق، فالأرض لم تُحرَّر، بل على العكس، حيث أنّ العدو الإسرائيلي تمادى في غيّه وعدوانه، ‏فضمّ الجولان ضمًّا غير شرعيًّا، وما زال مستمرًّا في احتلاله للكثير من الأراضي، وخصوصًا في لبنان ‏بما يُسمّى بالنّقاط الخمسة؛ وغيرها من الحدود الّتي يتجاوزها بين حين وآخر".