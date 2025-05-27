وزير الداخلية عرض مع سفيرَي إسبانيا وتركيا لآخر المستجدات وتعزيز التعاون

استقبل وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​، في مكتبه، سفير إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو، وجرى عرض للأوضاع العامّة وسبل تعزيز التّعاون المشترك.

كما التقى سفير تركيا في لبنان مراد لوتيم، وكانت مناسبة تمّ التّطرّق فيها إلى آخر المستجدّات والعلاقات الثّنائيّة بين البلدين.