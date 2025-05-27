بلدية الشويفات بعد إطلاق نار وإصابة تلميذ: نتعاون مع المعنيين لضبط الأمن وتثبيت الاستقرار

أعلن المكتب الإعلامي في ​بلدية الشويفات​، أنّ "على إثر إشكال فردي وقع بين شخصين من العائلة نفسها في منطقة صحراء الشويفات، أقدم أحدهما على إطلاق النّار باتجاه الآخر، ممّا أدّى إلى إصابته مباشرة. وللأسف، تزامن ذلك مع مرور حافلة لنقل التّلامذة تابعة لإحدى المدارس في المدينة، ما أسفر عن إصابة تلميذ لا يتجاوز عمره الـ14 سنة".

وأعربت في بيان، عن استنكارها بأشدّ العبارات "هذه الحادثة المؤسفة"، مطالبةً الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة المختصّة بـ"الإسراع في توقيف الفاعل وإنزال أشد العقوبات به، منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة". وأكّدت "تعاونها التّام مع السّلطات الرّسميّة والمجتمع المحلّي لضبط الأمن وتثبيت الاستقرار إلى أقصى حد، خصوصًا أنّنا على أبواب موسم صيف واعد سياحيًّا، حيث تستعد الشويفات، الحاضنة لمطار بيروت الدولي، لاستقبال أهلنا المغتربين والسيّاح العرب والأجانب بكل ترحاب ومحبّة".