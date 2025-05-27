أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا فجّرنا منزلًا تحصّنت بداخله قوّة صهيونيّة كبيرة في حي الشجاعية شرق مدينة ​غزة​"، مشيرةً إلى أنّ "مسرح العمليّة جرى تجهيزه بعدد من العبوات الّتي انفجرت بشكل متزامن". وأكّدت "إيقاع القوّة الإسرائيليّة كاملةً بين قتيل وجريح".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": فجّرنا منزلًا شرقي غزة تحصنت بداخله قوة إسرائيلية وأوقعناها بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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