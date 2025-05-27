السلطات السعودية تعلن الجمعة 6 حزيران أول أيام عيد الأضحى بعد رؤية الهلال

أعلنت السلطات السعودية أن غداً الأربعاء أول أيام ذي الحجة بعد ثبوت رؤية الهلال، وعليه يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة الموافق 6 حزيران المقبل والوقوف بعرفة في 5 من الشهر نفسه.

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