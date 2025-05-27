سلام بحث مع رئيس الإمارات بفتح آفاق جديدة للتعاون: أبواب لبنان مفتوحة أمام الأشقاء العرب

زار رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​، رئيس الإمارات ​محمد بن زايد آل نهيان​ في قصر البحر في أبو ظبي.

وأوضح المكتب الإعلامي لسلام، في بيان، أنّه "جرى خلال اللّقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثّنائيّة بين البلدين الشّقيقين، وفتح آفاق جديدة للتّعاون في مختلف المجالات، لا سيّما الاقتصاديّة والتّنموية"، مشيرًا إلى أنّ "سلام أعرب عن تقديره للتّجربة الإماراتيّة الرّائدة في مجالات التّنمية المستدامة والتّكنولوجيا والحوكمة، مؤكّدًا الحرص على الاستفادة منها في دعم مسيرة التّقدّم في ​لبنان​".

ولفت إلى أنّ "الجانبَين شدّدا على أهميّة تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التّحدّيات الإقليميّة والدّوليّة، وضرورة التّنسيق المستمر بما يخدم مصالح الشّعوب العربيّة، ويعزّز الاستقرار والتّنمية في المنطقة".

وشكر سلام، رئيس الإمارات على قرار رفع حظر السّفر عن المواطنين الإماراتيّين، مؤكّدًا أنّ "أبواب لبنان مفتوحة أمام جميع الأشقّاء العرب". كما شكر الإمارات على "استضافة عشرات آلاف اللّبنانيّين الّذين يعملون فيها ويعيشون حياةً هانئةً ومستقرّة".