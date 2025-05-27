اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح له على منصة "تروث سوشيال"، الى انه "ما لا يدركه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماما. إنه يلعب بالنار".
وتأتي أحدث تعليقات ترامب في أعقاب بعض من أكبر الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا منذ بدء الحرب بين روسيا واوكرانيا أوائل عام 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: ما لا يدركه بوتين هو أنه لولا وجودي لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا انه يلعب بالنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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