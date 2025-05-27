ترامب: ما لا يدركه بوتين هو أنه لولا وجودي لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا انه يلعب بالنار

اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح له على منصة "تروث سوشيال"، الى انه "ما لا يدركه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماما. إنه يلعب بالنار".

وتأتي أحدث تعليقات ترامب في أعقاب بعض من أكبر الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا منذ بدء الحرب بين روسيا واوكرانيا أوائل عام 2022.