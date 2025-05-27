لماذا حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابا؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت الشرطة البريطانية أن المشتبه به في حادث الدهس يوم أمس الإثنين في مدينة ليفربول لا يزال رهن الاحتجاز، وقد أُلقي القبض عليه للاشتباه في محاولته القتل.

وقالت كبيرة مفتشي المباحث في شرطة ليفربول، كارين جوندريل، أن الرجل البالغ من العمر 53 عاما، اعتُقل أيضًا للاشتباه في قيادته المتهورة وقيادته تحت تأثير المخدرات.

وجاء هذا الحادث في نفس اليوم الذي امتلأت فيه المدينة بمشجعي كرة القدم الذين حضروا موكب حافلة مكشوفة للاحتفال بفوز نادي ليفربول لكرة القدم بلقبه العشرين في الدوري.

ويُظهر مقطع فيديو من مواقع التواصل الاجتماعي، على ما يبدو، السيارة وهي تصطدم بالمشاة الذين كانوا يحتفلون في الشارع.

وأفادت الشرطة بإصابة أكثر من 50 شخصًا في حادث تصادم سيارات موكب ليفربول. وقالت إن 11 شخصًا ما زالوا في المستشفى في حالة مستقرة.

لا إرهاب

وأكدت الشرطة أنها لا تعتبر حادثة الأمس عملًا إرهابيًا. وألقى تقرير لقناة (سكاي نيوز) نظرة سريعة على كيفية اتخاذ دائرة الادعاء الملكية - وهي الهيئة التي تُحاكم المشتبه بهم في المحكمة - قراراتها بشأن ما يُعتبر إرهابًا وما لا يُعتبر كذلك.

يُعرّف قانون الإرهاب لعام 2000 الإرهاب بأنه استخدام أو التهديد باستخدام فعل أو أكثر من الأفعال المحددة بهدف:

التأثير على الحكومة أو منظمة حكومية دولية؛

ترهيب الجمهور.

ويُضيف القانون أن الاستخدام أو التهديد يجب أن يكون "بغرض الترويج لقضية سياسية أو دينية أو عرقية أو أيديولوجية".

كما تُدرج دائرة الادعاء الملكية هذه الأفعال:

العنف الخطير ضد شخص؛

إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات؛

تعريض حياة شخص آخر للخطر؛

خلق خطر جسيم على صحة أو سلامة الجمهور؛

عمل مُصمم للتدخل بشكل خطير في نظام إلكتروني أو تعطيله بشكل خطير.

ولكن إذا لم تتمكن الشرطة من ربط أفعال المشتبه به بأحد الأسباب الأربعة المذكورة أعلاه، فسوف تنظر في تهم بديلة.