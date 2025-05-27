شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يهنئ ”الخليج 365” بجائزة دبى: تتويج لريادة إعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة لمؤسسة ”الخليج 365” وللزميلين محمد سالمان والسيد زيادة، بمناسبة فوزهما بجائزة دبى للصحافة عن فئة الصحافة الاقتصادية، عن تحقيقهما الصحفى المميز "متاهة العملات المشفرة تبدأ بـ'لايك'"، والذى نجح فى تبسيط واحدة من أكثر القضايا الاقتصادية تعقيدا فى السنوات الأخيرة.

وقال "الجندى "، أن فوز ”الخليج 365” بهذه الجائزة الرفيعة يأتى كإشادة حقيقية بقدرة الصحافة المصرية على التجديد، وامتلاك أدوات التحليل والرؤية المستقبلية، لا سيما فى مجالات التكنولوجيا الاقتصادية التى باتت تفرض نفسها على واقع الأفراد والدول على حد سواء.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالمنهجية التى اتبعها التحقيق الصحفى، من حيث تتبع بدايات ظاهرة العملات الرقمية عبر تجربة حقيقية لعملية نصب، ثم الانتقال إلى رصد واقع هذه الظاهرة فى مصر والعالم العربى، وصولا إلى استعراض تجارب احترافية فى التعامل مع هذه العملات، وهو ما جعل من التحقيق عملا توثيقيا وتحليليا بالغ القيمة.

وأكد "الجندي"، أن هذا التتويج يعكس روح الاجتهاد والانضباط المهنى الذى تنتهجه ”الخليج 365”، ويعزز من مكانتها كمؤسسة إعلامية رائدة فى مصر والمنطقة، مشددا على أهمية دعم الدولة للمحتوى الإعلامى المتخصص، خاصة فى الملفات الاقتصادية والتقنية التى ترتبط ارتباطا مباشرا بمستقبل الأجيال القادمة.

وأعرب النائب حازم الجندى،عن أمله فى أن تكون هذه الجائزة حافزا لمزيد من العطاء الصحفى والتميز فى نقل القضايا الحيوية للمجتمع.