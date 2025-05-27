شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الدفاع بـ"الجبهة الوطنية": تنظيم مؤتمرات أكثر للتواصل مع المواطنين بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية، اجتماعها الخامس منذ تشكيلها واستهل أمين اللجنة الفريق طارق سلام الاجتماع بعرض نتائج المؤتمر الجماهيري الأول للحزب والذي عُقد مؤخرًا في محافظة الشرقية تحت شعار "مصر للجميع" واعتبره انطلاقة فعلية للحزب في الشارع المصري، مؤكدًا عزم الحزب على تنظيم مزيد من المؤتمرات الميدانية خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز تواصله مع المواطنين في مختلف المحافظات، وتفعيل دوره كقوة سياسية مؤثرة تسهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وتناول الاجتماع عددًا من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها ورقة عمل مشتركة للواء هاني عبداللطيف والصحفي أحمد عبدالله، تضمنت تحليلاً لأبرز التحديات التي تواجه الصحافة القومية، وآليات استعادة دورها الحيوي كإحدى ركائز القوى الناعمة للدولة، من خلال دعم استقلاليتها، ورفع كفاءتها المهنية، وتوسيع نطاق تأثيرها في حماية الأمن القومى المصرى.



الجبهة الوطنية

كما ناقش الحضور ورقة عمل قدّمها اللواء مهندس دكتور صلاح جمبلاط، تناولت سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية الأمن القومي، مع تسليط الضوء على متطلبات التوسع في تطبيق هذه التقنيات، والضوابط اللازمة لاستخدامها بكفاءة وأمان.

وفي السياق ذاته، عرض اللواء حمزة درويش ورقة عمل ناقشت أبرز التحديات التي تواجه الدولة في ملف الأمن المائي، والتهديدات المرتبطة بالأمن الملاحي في البحر الأحمر، وطرق التصدي لها ضمن رؤية وطنية شاملة.

وفي إطار تكاملي، استعرض أعضاء الأمانة أبرز مخرجات أوراق العمل التي تم تداولها خلال الاجتماعات الأربعة السابقة، بهدف إعداد دراسة متكاملة تصدر عن الأمانة، وتتناول محاور متعددة، منها: قضايا المهاجرين، الممرات المائية الدولية، الإعلام، التصنيع العسكري، هجرة العقول، الصحة، وقضايا الشباب.