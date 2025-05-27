رئيس الوزراء الإسباني: طفح الكيل ولا يمكننا أن نلتزم الصمت على ما يجري غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن بلاده لا تستطيع البقاء غير مبالية والأمهات والآباء في قطاع غزة يحملون أطفالهم القتلى بين أيديهم، مطالبا إسرائيل بوقف هجماتها ورفع الحصار والكف عن سياسة تجويع الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمته، اليوم السبت 24 مايو 2025، خلال اجتماع مجلس الاشتراكية الدولية الذي عقد في أحد فنادق إسطنبول.

وطالب سانشيز الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الاشتراكية الدولية "سوشيليست إنترناشونال"، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول طرد الفلسطينيين من أراضيهم.

ودعا إسرائيل إلى رفع الحصار والكف عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعدم تجويع الفلسطينيين.

وأضاف: "لا يمكننا أن نبقى غير مبالين بينما يحمل الآباء والأمهات أطفالهم الموتى بين أيديهم، والأطفال معرضون لخطر الموت جوعا".

وأردف: "طفح الكيل. لذلك، لا يمكننا أن نلتزم الصمت في ظل انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان الدولية".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

المصدر : وكالات