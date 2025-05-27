ترامب يرحب بدعوة الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات تجارية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الخطوة التي أتخذها الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات تجارية إيجابية وعبر عن أمله في أن "تنفتح" أوروبا على التجارة مع واشنطن.

وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) "هذا حدث إيجابي، وآمل أن يسمحوا، في النهاية، للدول الأوروبية بالانفتاح على التجارة مع الولايات المتحدة، مثلما طلبت أيضا من الصين".

وأضاف "تذكروا، أنا مخول بصياغة صفقة للتجارة في الولايات المتحدة إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، أو عوملنا بطريقة غير عادلة".