اشار محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الى إن استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة لستة أشهر أخرى يهدد بخفض النمو الاقتصادي في إسرائيل بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025، وزيادة أعباء الديون.

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة 6 أشهر أخرى سيؤثر سلبا على النمو وزيادة أعباء الديون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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