ترامب: الاتحاد الأوروبي تواصل معنا لتحديد مواعيد اجتماعات بشأن اتفاق تجاري على وجه السرعة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ "الاتحاد الأوروبي تواصل معنا لتحديد مواعيد اجتماعات بشأن اتفاق تجاري على وجه السرعة".

وقال: "آمل أن تفتح دول الاتحاد الأوروبي أسواقها للتجارة مع الولايات المتحدة".

يُذكر أن في 23 أيار هدّد الرئيس الأميركي بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من شهر حزيران المقبل، قائلا إن المفاوضات الحالية "تراوح مكانها" بشأن اتفاق تجاري بين الجانبين.

وقال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا"، كما أشار إلى أنّ بلاده لا تسعى إلى صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي.