أفاد مسؤول أميركي رفيع تنوي الإدارة الأميركية إلغاء جميع العقود المالية المتبقية مع هارفرد، في إطار مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجبار الجامعة المرموقة على الخضوع لإشراف غير مسبوق. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الإدارة الأميركية "ستبعث رسالة إلى الوكالات الفدرالية اليوم تطلب منها حصر عقودها مع هارفرد وإن كان من الممكن إلغاؤها أو تحويلها إلى جهات أخرى".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: إدارة ترامب ستنهي كل العقود المالية مع جامعة هارفرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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