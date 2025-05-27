الراعي اطلع من سفير لبنان في فنزويلا على اوضاع الجالية اللبنانية واستقبل عددًا من الزوار

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي جان فهد في زيارة تهنئة بسلامة الراعي.

كما التقى الأباتي سمعان بو عبدو وريتا وسليم الخوري الذين عرضوا لنشاط وعمل مكتب راعوية الزواج والعائلة في التنشئة والمرافقة والوساطة.

واستقبل البطريرك الراعي أيضا سفير لبنان في فنزويلا الياس لبس وادمون آبشي والمونسنيور اسطفان فرنجية، وكان عرض لوضع الجالية اللبنانية في فنزويلا وتأكيد دعم وتطوير العلاقة بين اللبنانيين المنتشرين وبلدهم الأم لبنان على جميع المستويات.

ومن زوار الصرح البطريركي بشارة عزيز، ناصيف عزيز وجورج مغامس الذي قدم كتابه للراعي ثم بدر حسون وعائلته للتهنئة بتعافيه.

وكان الراعي قد إستقبل يوم امس الإثنين النائب السابق جوزيف اسحق ورئيس اتحاد بلديات بشري ايلي مخلوف في زيارة قدما فيها التهاني بسلامة صحة البطريرك الراعي وتعافيه.

وكانت مناسبة تم فيها عرض موجز للمسار الإنتخابي الذي شهده لبنان على الصعيدين البلدي والإختياري وتأكيد أهمية "العمل لخدمة جميع البلدات اللبنانية انمائيا واجتماعيا وثقافيا بما يضمن العيش الكريم للمواطن اللبناني".

كما التقى الأب العام مارون مبارك على رأس وفد من كهنة جمعية المرسلين اللبنانيين يرافقهم الكاهن الجديد سامر الحلال الذي التمس بركة البطريرك لنشر كلمة الله بعد سيامته الكهنوتية، ثم الوزير السابق روجيه ديب.

ومساء قدم البطريرك الراعي برنامجه الأسبوعي التنشئة المسيحية الذي سيق ان توقف عن تقديمه لنحو شهر ونصف الشهر اثر الوعكة الصحية التي المت به، وذلك في كنيسة سيدة الإنتقال في الصرح البطريركي بحضور المؤمنين.