تواصلت عمليّة انتخاب رؤساء المجالس البلديّة في قضاء الكورة، بإشراف قائمقام الكوره كاترين الكفوري في سراي أميون. وقد انتُخب بشار جرجس البستاني رئيسًا لبلديّة برسا وسليم جرجي فيجلون نائبًا له، سيمون البار نخول رئيسًا لبلديّة راسمسقا وأدهم زياد عبدو نائبًا، كما تمّ انتخاب شلق علي علي شلق رئيسًا لبلديّة كفريا وكارلوس قبلان نصر نائبًا له، وعلي عارف حسين رئيسًا لبلديّة بنهران وجاد عدنان سعيد نائبًا للرّئيس.

كانت هذه تفاصيل خبر تواصل انتخاب رؤساء المجالس البلدية ونوابهم في قضاء الكورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.