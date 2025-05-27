مرقص أجرى سلسلة لقاءات على هامش قمة دبي بحثث بشؤون إعلامية وسبل التعاون

التقى وزير الإعلام ​بول مرقص​، على هامش قمّة الإعلام العربي في دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعرض معه أوضاع الإعلام في العالم العربي، وتأثير التّطوّر التّكنولوجي عليه.

كذلك التقى رئيسة هيئة الثّقافة والفنون في دبي لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والرّئيسة التّنفيذيّة لنادي دبي للصّحافة منى المري، وتناول معهما شؤونًا إعلاميّةً وثقافيّةً، في حضور وزير الثّقافة غسان سلامة.

وكان وزير الإعلام قد اجتمع صباحًا برئيس المكتب الوطني للإعلام في الإمارات عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، وناقشا سبل تعزيز التّعاون الإعلامي بين البلدين. وعرض مرقص وضع الإعلام الوطني في ​لبنان​ عمومًا ولاسيّما "تلفزيون لبنان"، بهدف دعمه وتعزيز حضوره على الصّعيدَين الوطني والعربي.

ووجّه دعوةً إلى بن بطي، للمشاركة في ملتقى الإعلام العربي الّذي سيُعقد في بيروت من 9 تشرين الأوّل المقبل إلى 12 منه، برعاية رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، لافتًا إلى أنّه يعود إلى إدارة الملتقى أن توجّه الدّعوات الرّسميّة بشخص الأمين العام ماضي الخميس.

وقد تمّ اللإتفاق على مواصلة التّعاون لما فيه خير الإعلام العربي.

كما اجتمع مرقص مع رئيس الهيئة الوطنيّة للإعلام في مصر أحمد المسلماني، وعرض معه سبل التّعاون المهني الثّنائي.

وكان قد عُقد اجتماع خماسي ضمّ إلى مرقص، وزيرَي الإعلام البحريني رمزان النعيمي، والكويتي عبد الرحمن المطيري، رئيس مجلس الإعلام في الإمارات، ورئيس الهيئة الوطنيّة للإعلام في مصر. وبحث المجتمعون في سبل التّعاون والتّضامن الإعلامي العربي.