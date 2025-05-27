عناية عز الدين في سلسلة اتصالات مع المعنيين لتطويق حريق محمية شاطئ صور الطبيعية

اجرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين في سياق متابعتها للجهود المبذولة من أجل تطويق الحريق الذي التهم أجزاء من المنطقة العلمية في محمية شاطىء صور الطبيعية، سلسلة اتصالات ابرزها مع وزير الداخلية أحمد حجار الذي اكد انه أعطى تعليماته لخبراء الحرائق في الدفاع المدني من اجل اجراء اللازم لإطفاء الحريق وعدم تجدده ولقوى الامن الداخلي من اجل تأمين حماية المحمية.

واتصلت عز الدين ايضا برئيس بلدية صور حسن دبوق ومدير المحمية علي بدر الدين وتابعت معهما الاجراءات المتخذة للمعالجة.

وأشارت الى أن المحمية ثروة لبنانية بيئية وسياحية فالنباتات والزواحف المتواجدة فيها لا تتواجد في اي مكان آخر على طول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط داعية المواطنين إلى المساعدة من خلال الالتزام بالتوجيهات التي تمنع حدوث الحرائق وتمددها في ظل الظروف المناخية الحالية.