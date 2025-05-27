استكمال عملية انتخاب رؤساء بلديات الضنية ونوابهم بإشراف القائمقام الخولي

استُكملت أعمال اليوم الثّالث من جلسات انتخاب رؤساء بلديّات الضنية ونوّابهم، بعدما كانت هذه الجلسات قد بدأت يوم الجمعة الماضي واستُكملت يوم أمس الإثنين، وذلك في مقر القائمقاميّة في بلدة سير بإشراف قائمقام قضاء المنية- الضنية جان الخولي.

واستهلّت الخولي الجلسات بدعوة البلديّات المنتخَبة إلى "بذل الجهود من أجل النّهوض بالبلدات والقرى وتفعيل العمل التّنموي الّذي يحتاج إلى الكثير من العمل والتّضحيات، وأن يكون أي مجلس بلدي فريقًا واحدًا من أجل تحقيق النّجاح المنشود".

واستُهلّت الجلسات بانتخاب مروان سليمان رئيسًا لبلديّة عاصون وطارق جيدة نائبًا له بالإجماع لأوّل ثلاث سنوات، على أن يتولّى محمد خضر رئاسة البلديًة وسعاد مقدسي نائبةً له في السّنوات الثّلاث التّالية، وفق اتفاق مسبَق بينهم. كما تمّ انتخاب عماد طيبة رئيسًا لبلديّة عزقي ونهاد الدريعي نائبًا له بالإجماع أوّل ثلاث سنوات، على أن يتسلّم منير زعرور الرّئاسة وعبد القادر درغام نائبًا له في السّنوات الثّلاث التّالية حسب تفاهم مسبق بينهم.

كذلك انتُخب سايد بو ملحم رئيسًا لبلديّة عيمار وجوزيف أبو أنطون نائبًا له بالإجماع، وتمّ انتخاب حمزة عبيد رئيسًا لبلديّة عين التينة وباسم عبيد نائبًا له بالإجماع. وأيضًا انتُخب مصطفى سعادة رئيسًا لبلديّة كفربنين ومحمد حيدر نائبًا له بالإجماع أوّل ثلاث سنوات، على أن يتولّى خالد أبو قاسم منصب الرّئاسة وخالدية حيدر نائبًا له في السّنوات الثّلاث التّالية وفق اتفاق مسبَق بينهم.

إلى ذلك انتُخب إدغار بيطار رئيسًا لبلديّة كفرحبو وسرحان سرحان نائبًا له بالإجماع أوّل ثلاث سنوات، على أن يتم تبادل المنصبَين بين بيطار وسرحان في السّنوات الثّلاث التّالية.