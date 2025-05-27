مرقص في قمة الإعلام العربي: لأهمية مخاطبة العالم بلغته من دون التخلي عن الهوية

شارك وزير الإعلام بول مرقص في الجلسة الوزارية الحوارية ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب عدد من وزراء الإعلام العرب والمسؤولين الكبار في القطاع.

وأكد مرقص، على "دور الإعلام في تشكيل الوعي وصناعة المستقبل"، مشدداً على أن "الذكاء الاصطناعي لا يمثل تهديداً، بل فرصة حقيقية لتطوير العمل الإعلامي".

ودعا إلى "توظيف أدوات هذا الذكاء في إنتاج محتوى عربي أكثر جودة وتفاعلاً، من خلال تحليل البيانات وتقديم محتوى يتماشى مع اهتمامات الجمهور العربي".

وقال "أشدد على مسؤولية المؤسسات الإعلامية في التحقق من المعلومات، ومواجهة فوضى الأخبار المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بمهنية عالية".

وشدد على "أهمية مخاطبة العالم بلغته من دون التخلي عن الهوية، من خلال مؤسسات إعلامية منفتحة، متخصصة، ومستقلة، وقادرة على المنافسة والتأثير في الساحة العالمية".

ودعا مرقص إلى "تجاوز النموذج التقليدي في الإعلام نحو نموذج تحليلي نقدي يفسر الأحداث ويواكب التحولات، فالجمهور لم يعد كما كان، وعلى الإعلام أن يتطور لا لمجاراته فحسب، بل لقيادة هذا التحوّل".

وأكد أن "للإعلام دوراً محورياً في التنمية الاجتماعية، حين يعكس هموم الناس ويواكب مشاريع الإصلاح، ويعزز ثقافة المواطنة والحوار"، معتبراً أن الإعلام “شريك في النهضة وليس مجرد راصد لها”.

وأشار إلى أن "التحوّل الرقمي بات مسار بقاء وليس ترفاً تنظيمياً، وعلى المؤسسات الإعلامية تحديث بنيتها وتدريب كوادرها لمواكبة التغيرات المتسارعة في البيئة الرقمية، وتحقيق موقع تنافسي عربي في الإعلام العالمي".